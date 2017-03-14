冠脂妥回收 怡仁綜合醫院提醒至18日

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楊梅怡仁綜合醫院配合食藥署要求，至3月18日24時止接受開立醫院處方民眾，更換冠脂妥藥品，怡仁醫院提醒民眾，換藥時要攜帶健保卡，有效期限內的藥品不限批號皆可退換相同顆數藥品，逾期則回收不更換，更換數量上限以最近一次處方為準，民眾可電洽(03)4855566分機1206詢問相關資訊。

(中時)