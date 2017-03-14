國民黨高雄市黨部 盼法院莫屈服於綠色恐怖

針對前總統馬英九被起訴，國民黨高雄市黨部發表聲明，認為民進黨政府「追殺至此，令人不齒」，呼籲獨立審判的法院日後能力抗綠色恐怖的壓力，堅持司法正義，還馬英九公道。

聲明說，民進黨執政後不斷假借正義之名行追殺之實，假借轉型正義來追殺國民黨固然如此，借司法改革之名追殺馬英九又何嘗不是？目前民進黨正大力推動司法改革，浮現的若干主張已對司法體系形成無名壓力，陳師孟一席「把辦綠不辦藍的法官趕下台」的政治干涉性說法，更赤裸裸說出民進黨的司改心聲。

聲明指出，與檢察機關隸屬於中華民國法務部不同，法院隸屬於司法院，相對容易避免政治介入、抗拒綠色恐怖。檢察機關和司法機關雖然都是國家法律的執行者，但前者是代表行政意志，後者才是獨立超然的法律代表。

呼籲馬英九洩密案從代表行政意志的檢察署轉移到法院後，希望法官能挺身而出捍衛司法正義，給馬英九一個公平審判，還他應有的清白。

(中時)