一例一休吵不休 黃健庭籲再修訂更完善

一例一休吵不休，台東縣政府強調會依法行事；不過，縣長黃健庭今天也呼籲中央，應儘速討論修訂更完善且可行的配套措施。

台東縣長黃健庭前往澳洲爭取台灣首次舉辦國際衝浪賽冠軍賽，人在國外但特別關心「一例一休」問題，透過縣政府表達看法。

黃健庭表示，勞動基準法自105年12月23日頒布實行以來，台東縣政府陸續辦理共12場次宣導說明會，針對新修正的法條逐一向縣內各事業單位解釋及說明。

但是，各產業對新修正的法案仍有許多疑慮，雖然勞動部在106年1月定調第一季為宣導期、第二季為輔導期，但台東縣以中小及微型的休閒產業結構為主的市場，修法後帶來服務業的連帶影響。

黃健庭表示，觀光旅遊業是台東縣最主要的產業之一，一例一休確實對台東各企業造成嚴重影響，一來業者排班困難使得服務品質受到考驗；二來因為一例一休勞工朋友受工時的限制收入減少，連帶旅遊意願也就下降，而影響台東產業的整體發展。

黃健庭也認為，一例一休既已造成如此大的衝擊，許多法令未詳盡規定的部分仍待獲得共識，勞動基準法從工廠法演變後，要適用各行各業本是件困難的事；但台灣是一個民主法治國家，勞基法是依正當法律程序訂定及頒布，台東縣政府仍然必須遵守法令，這段期間會配合勞動部政策。

黃健庭也呼籲中央部會，應儘快討論、修訂出更完善且可行的配套措施，讓一例一休的爭議儘速落幕，創造勞、資和諧的雙贏環境。1060314

(中央社)