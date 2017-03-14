蘇清泉服務處遭槍擊 射擊者投案

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國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉東港服務處玻璃12日被發現有個BB彈孔，28歲鄭姓嫌疑人向警方投案，鄭男表示，因射斑鳩誤擊；警方初步調查，與政治無關。

因正值農漁會選舉，而且國民黨屏東縣黨部日前被恆春區漁會當權派指控插手漁會選舉，12日蘇清泉東港服務處玻璃被發現1個BB彈孔後，警方不敢輕忽。

蘇清泉本人對於這件事，當天接受採訪時，直認為跟農漁會選舉無關，他個人研判毒品人口多，有可能是毒品人口造成，如果與政治有關，則有可能與國民黨申請入黨的大量人頭黨員被篩除，或是中常會延長參選黨代表入黨年限，遭年輕黨員反彈有關。

警方調閱監視器及訪查住戶，鄭嫌與孫姓關係人見媒體大肆報導，事態嚴重，難以隱瞞，昨晚11時許，透過地方人士連繫，攜帶1把黑色改造空氣長槍及1支氣瓶向東港分局投案。

警方測試鄭男所交出來的長槍，發現彈孔未貫穿測試鋁片，懷疑他為逃避刑責而交付沒有殺傷力的空氣長槍投案，經反覆訊問，鄭嫌才帶警方取出仿M16突擊步槍(空氣槍)的犯案槍支及CO2鋼瓶。

鄭嫌表示，他是跟孫姓友人為了好玩，射擊停在漁船上的斑鳩，射了10餘發，沒想到誤擊到後方蘇清泉服務處玻璃。

警方表示，鄭嫌與孫男都是毒品人口，鄭嫌還有竊盜、毒品、槍砲等刑案紀錄，是警方熟悉人物，初步排除預謀持搶可能性，2人也沒有明顯參與政治傾向。

全案經訊問後，依槍砲彈藥刀械管制條例及毀損等罪嫌，移送法辦。1060314

(中央社)