白色情人節 新北結婚登記浪漫迎新人

今天是白色情人節，由於白色情人節被賦予許多浪漫意義，近幾年成為熱門結婚登記日，依新北市民政局統計，去年白色情人節結婚對數高出西洋情人節結婚對數的2倍多。

為了讓辦理結婚登記的新人留下不一樣的回憶，三峽戶政所將應景的櫻花場景融入結婚拍照專區，舉辦「櫻緣～情定三月」活動，讓新人宛如親身徜徉在一片櫻花海中。

活動並特別結合公益關懷，凡當天登記結婚的每對新人，戶所將贈送由春暉啟能中心製作的麵包餐點，讓新人們結婚有難忘回憶，也表達對弱勢族群的支持。

家住鶯歌的王婷璇和韓國籍的朴亨旻也選在今天為結婚生效日，王婷璇在韓國求學租屋時認識了朴亨旻，兩人互有好感進而交往。

朴亨旻說，在韓國每個月的14日都是代表著不同意義的情人節，如果在2月14日、3月14日沒收到情人節禮物的單身者，在4月14日就要去過「黑色情人節」，穿上黑色的衣褲、喝黑咖啡、甚至去吃黑色的炸醬麵等等。

王婷璇則說，如果異國戀情侶開始有結婚打算，建議大家可以先到那個國家生活看看，也許念語言學校，或到當地住一段時間，多看看那個國家的風俗民情，也增加跟另一半長時間相處的機會。雖然她現在和另一半跨海分隔台、韓二地，但仍藉由通訊軟體、視訊等方式維繫情感。

今年27歲的劉子明與吳孟芳是國小同學，事實上兩人十多年前便熟識，交情一直很好，只是最近才升級為情人，僅1年的時間男方便急著要把女方套牢，求婚過程中精心挑選了氣球、花束、大型LED及鑽戒，施展渾身解數終於抱得美人歸。

由於二人的交往紀念日是白色情人節，所以選擇今天為結婚生效日，希望未來每一天都像過著情人節般的甜蜜幸福。

民政局戶政科長顏耀明表示，民法在2008年修法，將「儀式婚」修改為「登記婚」後，已有許多新人以特殊日子作為結婚紀念日。除了擇日登記以外，如無法親至戶政事務所辦理結婚登記，也可以在結婚登記前三個辦公日內向戶政事務所辦理結婚登記，指定結婚生效日期。1060314

(中央社)