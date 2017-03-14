一例一休 縣市長盼協商對話修法

南投縣長林明溱認為「一例一休」政策造成勞、資與消費者三輸，指示縣府法制人員研議「南投縣能否不施行」。地方縣市首長多認為仍應遵守法令；造成產業界困難，可透過修法協商、對話。

林明溱說，走訪基層聽到許多旅遊業、休閒業與製造業者積極反映，勞工也抱怨「想多賺一點加班費都無法」，資方要付出不合比例的加班費，「罵聲連連」。忍了好幾個月，「一直悶在心裡，非常不暢快」。林明溱表示，率先反映這個問題，要讓中央政府了解，政策已嚴重傷害民間，希望政府重視，趕快檢討。

台北市長柯文哲受訪表示，國家法律還是要遵守，但執行上確實有困難，希望能處理快一點，「不要讓我們無所適從，基本上，我還是支持小英總統，過程中能不能更平順、困擾更少一點。」而北市府從今年1月至今，6度請勞動部針對一例一休函釋，柯文哲昨表示勞動部一直沒給答案，他夾在企業與政府之間很為難，罰也不是、不罰也不是。

新北市長朱立倫認為，一例一休實行之後，造成了很多執行上面的困擾，包括企業、政府以及勞工，怎樣去做一個合理的調整，需要中央儘快的就執行跟法律的層面訂出統一的標準。

高雄市長陳菊指出，一例一休新制才剛開始上路，一定會有調適期，如果執行上有難度，中央地方應該尋求對話，不能不守法。她說，一例一休是進步的法案，讓勞動條件更符合國家對勞工公平的照顧；法案剛上路，如果造成產業界調適困難，應該將困難提出來協商、對話。

台南市長賴清德表示，南投縣作法要請法制處先研究能否不遵守。至於台南市的作法是先宣導，用輔導措施解決這個問題，不會馬上開罰。他表示，很多縣市已將意見反映到中央，行政院長林全也公開說會對可能延伸問題做一些處理，不一定是修法，可能會用解釋的，尋找空間解決問題。

對於一例一休政策引發的爭議，台中市長林佳龍希望中央要做好配套，考慮到法理情，並聽取各種建議，行政部門執行時也應保留彈性，做為未來修法的基礎。

桃園市長鄭文燦表示，勞動基準法是法律，效力及於全國，單一縣市並沒有法律的豁免權。他說，勞基法修正配套，應參酌產業及勞工意見，朝向細緻化方向處理；他也主張要有調適期，希望勞動部要傾聽產業和勞工的聲音，把工時、加班及休假的計算標準及施行程序，落實在不同的產業。

苗栗縣長徐耀昌表示，執行上在休假部分「窒礙難行」，建議立法委員進行修法變更。至於會不會跟進南投縣研議不守勞基法的規定，徐耀昌指出，應透過立法委員向中央反映外，也呼籲勞動部須先以協助、輔導方式進行，不要「動不動就罰款」，以免造成基層反彈。

「新竹縣是科技重鎮，中央施行一例一休，對產業造成很大衝擊」，新竹縣長邱鏡淳表示，最近聽到很多老闆反映，實施一例一休後，本國勞工和外籍勞工加班費減少，離鄉背景的外勞，現在收入與期待的落差太大，紛紛嘆「不如歸去」，產業恐面臨缺工。

花蓮縣長傅(山昆)萁中午召開記者會批評政策讓勞資雙輸。他強力建議中央政府，在景氣一片蕭條的當下，暫緩5年，讓台灣經濟壯大，有足夠實力再考慮實施，也能讓台灣企業與基層勞工得到喘息機會。他表示，一例一休不只南投、花蓮，藍綠各縣市都無法執行，因為沒有企業能在景氣一片蕭條時，還要承擔巨大的成本提升，這是事實真相。

人在國外的台東縣長黃健庭透過縣政府表達看法。他說，勞基法是依正當法律程序訂定及頒布，台東縣政府仍然必須遵守法令，會配合勞動部政策。但觀光旅遊業是台東縣最主要的產業之一，一例一休確實對台東各企業造成嚴重影響，呼籲中央部會儘快討論、修訂出更完善且可行的配套措施，讓一例一休的爭議儘速落幕，創造勞、資和諧的雙贏環境。

彰化縣長魏明谷說，台灣是個法治國家，如果法令通過就應該執行，不過也希望勞動部儘速訂出施行細則。縣府有將產業界的聲音向中央反映，但也希望當初修法時有不足之處，勞動部能儘快訂出施行細則，讓法令更加周延，他也會利用跟總統見面的機會向總統反映。

雲林縣縣長李進勇表示，在研討相關交流及說明後，將彙整勞資雙方意見，對於勞基法新修正規定中，有關事業單位窒礙難行的部分，將向中央勞動部反映尋求解方。

嘉義縣長張花冠表示，針對某些行業的特殊性，她建議未來宣導期結束後，希望勞檢單位在進行業務檢查時從寬解釋。但勞基法是經立院三讀通過的法律，效力及於全國，地方沒有權利說不要；針對某些縣市提出可能不實施勞基法一例一休新制，她認為是違法的事。

嘉義市長涂醒哲也認為，勞基法效力及於全國，因勞基法新制實施後，可能事業單位因法令認知不足而衍生勞資爭議，勞動部已在網站上建立常見Q&A，並發布函釋，市府會依法行政。

屏東縣長潘孟安指出，一例一休是經立法院通過的3讀法案，台灣是一個民主法治的國家，國家的任何法令都應該遵守。他說，產業類型多元化，一例一休從實施到現在，適不適合各產業，相信中央已聽到了各行各業的聲音，屏東縣政府也有將縣內業者的聲音反映給中央，對於一例一休，中央應該提出更完善配套措施。

新竹市長林志堅表示，新竹市過去3個月宣導期已辦理5場大型說明會，向業主說明修法內容，共有706名企業代表參加；未來會持續加強法令宣導，也會將基層意見反映給中央參考。

宜蘭縣代理縣長吳澤成明白表示「不施行勞基法規定是不可能」。他說，一例一休的問題最大癥結點在於沒辦法適應各行業，彈性不夠，縣府已經關注一段時間，現階段縣府能做的就是用宣導、輔導方式取代處罰；還是要等待中央政府研議出施行細則及解釋令後，再看狀況，必要時會跟中央政府加強溝通。1060314

(中央社)