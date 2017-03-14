險與屈中恆鬧離 Vicky聖地行曝往事

通告藝人Vicky最近「拋夫棄子」遠赴中東，進行12天的聖地之旅。旅程中，她透露和老公屈中恆差點在3年前離婚；所幸經過教友禱告，夫妻倆找到了起初的愛，還生了第4個孩子。

Vicky和屈中恆結婚15年。Vicky說，3年前兩人關係突然降到冰點，每天在家形同陌路；兩人根本不想解決，也不知道怎麼解決。

她回憶，當時他們會在孩子面前隱忍，裝作沒事；但孩子不在的時候，他們一個在客廳，另一個就躲在房間；總之，兩人想盡辦法不要待在同一個空間，避免尷尬；需要傳簡訊聯絡家事時，也是使用惡毒的字眼。

Vicky說，她很痛苦，不知所措，心想乾脆離婚算了。她只有不斷請教會牧師和弟兄姊妹為她禱告，大家都很關心他們。說來神奇，2個月後有一天，屈中恆突然開口問她要吃什麼，兩人的僵局就此打破。

她感謝教友的迫切代禱和關懷，讓她和屈中恆找回起初的愛，感情比以往更甜蜜。她嬌羞地說，「後來我變得很黏很黏老公，而且還生了第4個孩子」。

這趟聖地之旅是由台北I'M教會主任牧師松慕強和傳道人胡約聖帶領。Vicky直言，雖然得知這個行程，但從沒有想到有一天會到聖地，這壓根不在自己的人生計畫裡；更何況自己有4個孩子，根本走不開。

後來禁不起好姊妹小禎一再的催促，Vicky終於鼓起勇氣詢問老公。沒想到屈中恆爽快答應說，「聖地？酷！妳去好了」；擔心屈中恆反悔，她隔天早上再問了一次；屈中恆說，「好啊，妳去吧！」

不過，出發在即，第一次離家這麼久，Vicky變的有些猶豫；屈中恆也咕噥說，自己是不是答應的太快了。

就這樣，Vicky、小禎和全團40多人2月底啟程，先後到以色列、埃及和約旦，跟隨聖經裡記載耶穌的行蹤，走訪了耶穌和12門徒最後晚餐、被釘十字架所經過的「苦路」等地；團員在耶路撒冷哭牆看到猶太人敬虔的禱告畫面，印象特別深刻。

行程中最緊張刺激的莫過於在西奈山騎駱駝，體會舊約記載摩西上山領受上帝頒布十誡的心情。而最令Vicky感動的是，在約旦尼波山看到上帝指給摩西看的應許之地。

除了I’M教會的教友，聖地行團員中有人來自日本和新加坡，Vicky和不少弟兄姊妹雖是初識，但是大家很快就打成一片。不過，她還是十分想家。在埃及的那天半夜，她甚至接到孩子老師的電話，說女兒還沒有到學校，把她嚇出一身冷汗。

走過婚姻陰霾， Vicky說，自己變得好黏老公，並笑說，這次聖地之旅正好可以讓屈中恆暫時擺脫黏TT的她，喘一口氣呢！

說歸說，結束行程當晚，屈中恆低調到桃園機場接機，Vicky還是甜蜜在心底，並開心地把2人放閃的照片貼在Line群組分享，羨煞團員。1060314

(中央社)