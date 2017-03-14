一念無明接連獲獎 余文樂將來台宣傳

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

港片「一念無明」日前獲日本大阪亞洲電影節Grand Prix大獎，以及荷蘭亞洲電影節Student Jury Award學生評審團獎最佳電影處女作，這週末導演黃進（右）、男主角余文樂（右2）將來台宣傳。（甲上娛樂提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年3月14日

港片「一念無明」日前獲日本大阪亞洲電影節Grand Prix大獎，以及荷蘭亞洲電影節Student Jury Award學生評審團獎最佳電影處女作，這週末導演黃進、男主角余文樂將來台宣傳。

「一念無明」繼去年金馬獎獲得最佳新導演獎與最佳女配角獎、香港金像獎8項大獎入圍、金環獎最佳男演員獎後，接連又獲得日本大阪亞洲電影節Grand Prix大獎，以及荷蘭亞洲電影節Student Jury Award學生評審團獎最佳電影處女作。

導演黃進、編劇陳楚珩、男主角余文樂也將訪台宣傳，19日將在誠品電影院舉行導演特別放映場，與影迷交流。1060314

(中央社)