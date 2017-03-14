響應新南向 國際青商總會訪菲考察交流

響應政府新南向政策，中華民國國際青商總會代表團抵菲考察，了解菲國發展前景與投資潛力，並與菲律賓台商總會青商會幹部交流，分享經驗。

國際青商總會總會長侯宗延、2016年參議會議長吳偉旭、2015年參議會議長熊保源等8人12日抵菲訪問，走訪多家旅菲台商的工廠，今天中午與菲律賓台商總會青商會聚餐交流。

菲律賓台商總會青商會會長江佩珊、創會長林登峰、前會長謝佳蓁、江任中及多名重要幹部，以及中華民國駐菲代表處經濟組組長倪克浩，均出席交流餐會。

侯宗延向中央社記者表示，青商會會員遍布台灣各行各業，過去傾向於以中國大陸做為潛在投資目標地，此次是配合政府新南向政府，實地了解菲國投資環境。

他說，「初步觀察，菲律賓在人力資源方面比台灣與大陸更具競爭力，返台後將把這些訊息分享給其他會員，如果有人對於南向菲國有進一步的興趣，我們會再次組團來菲。」

江佩珊說，台灣訪客透過菲律賓青商會瞭解當地的產業發展，菲律賓台商第二代也透過這次交流，對台灣的產業趨勢有更進一步的認知，是互利雙贏的活動。

國際青商總會考察團將於明天返回台北，未來還將繼續走訪東南亞其他國家，與當地青商會加強交流，分享商機。1060314

(中央社)