台泥金昌石礦 環團批經濟部護航

台泥金昌石礦被環保署認定應做環差，台泥不服向行政院提出訴願。環團今天批評，經濟部礦務局於訴願期間重新核發新礦場登記證，護航企業，儼然成台泥打手。

紀錄片看見台灣中，花蓮秀林勇士山的採礦開發讓人印象深刻，而另一面的金昌石礦年初已被環保署認定應做環差審查，金昌不服提出訴願，經濟部卻於訴願期間核發新的礦場登記證給金昌，主張新礦場登記證才是礦業法下的開發許可，遭環團批評經濟部說詞反覆。

環保團體地球公民基金會及台灣蠻野生態心足生態協會指出，金昌石礦開發案在2008年通過環評，超過3年沒有開發，依環評法應做環差審查。但經濟部卻不斷護航，先以前年2月取得花蓮縣政府核發水保證明為核可時間點，再改口以「經濟部礦務局2016年8月19日同意開工備查之日」為開發許可時間點。

環團批評，經濟部兩度扭曲事實，說詞也都不被環保署採納。但卻又為了協助金昌規避環差，竟於2月8日註銷作廢金昌原本所領的礦業登記證、核發新礦業登記證，並行文副本給環保署以及行政院，主張新礦場登記證才是礦業法下的開發許可，3度操弄開發許可證認定。

台灣蠻野生態心足生態協會秘書長謝孟羽說，經濟部前後一共挑選3個開發許可，但這3個開發許可都不符環評法所規定的目的事業主管機關所核發的開發許可，且時間序一個比一個晚，再再彰顯經濟部一心只想為金昌石礦解套，應予以譴責。1060314

(中央社)