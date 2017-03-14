俄版神盾「魯道特」防空系統準備實測

俄國最新式的高希可夫號搭載了魯道特系統，是俄國版的神盾艦。(圖/mdc)

俄國國防部長謝爾蓋.紹伊古(Sergey Shoygu)說，俄羅斯正準備進行先進遠程防空系統的試驗，這套系統將應用在新式的俄國軍艦上，可稱為俄國版的神盾系統。

俄國衛星網報導，俄國的軍事專家伊格.卡洛契柯(Igor Korotchenko)說，紹伊古所稱的遠程防空系統是代號9K96的「魯道特」(Redut or Poliment-Redut，意為「稜堡」)系統的一部分。

高希可夫上將號的概念圖，具有垂直發射器與相陣列雷達，往後的俄國新式軍艦也會如此安排。(圖/mdc)

卡洛契柯說：「顯然從2009年開始研發的魯道特系統已近完成，因此他們開始討論關於魯道特的測試工作，這將是為新一代俄國軍所艦開發防空飛彈系統，也能應用到S-400飛彈和下一代S-500飛彈的相關導引。」

在前蘇聯時代，俄國軍艦的防空系統相當混亂,飛彈種類繁多，而且相關的雷達導引系統還都不相同，使得俄式軍艦的船桅非常複雜，佔用大量空間與電力，而且雷達還會相互干擾，使得軍艦戰力大打折扣。而魯道特系統就要將各種射桯不一的飛彈整合到同一種雷達導引系統裡，最早的魯道特系統是由S-300的相陣列雷達研改而來，初期稱為S-350；最新的魯道特是從2009年開始研發，預計將用到警愓級巡邏艦(Steregushchiy，項目20380)和雷鳴級巡邏艦(Gremyaschiy,項目20385)，以這兩型兩千噸級輕型軍艦做為初步測試。之後性能更完整的魯道特會安裝在高西可夫上將號(Admiral Gorshkov ,Project 22350)，該系統可以同時獵殺16個空中目標。

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(中時電子報)