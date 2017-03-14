婦壓迫性骨折 微創骨水泥灌漿椎體重建助恢復活力

92歲林姓婦人(中)經施行「微創骨水泥灌漿椎體重建手術」，終於不必再終日臥床，也恢復活力。(林欣儀翻攝)

台中市高齡92歲的林姓婦人，日前因不慎跌落床下，導致她背部疼痛、連翻身都困難，就醫檢查才知林婦有嚴重骨質疏鬆及「多節胸腰椎壓迫性骨折」情況，其疼痛指數高達9級，所幸經施行「微創骨水泥灌漿椎體重建手術」，終於讓她恢復活力。

烏日林新醫院指出，45至64歲的停經婦人，每3人就有1人曾發生脊椎骨折，而65歲以上婦人脊椎骨折發生率更高達50％，顯見台灣骨質疏鬆的高度盛行，許多老人甚至是跌倒後就醫才知自己有骨質疏鬆，為服務這些長者，特別設置「骨質疏鬆防治中心」，針對骨質疏鬆的民眾提供整合照護服務、骨質疏鬆藥物指導、飲食指引、風險評估、居家保健、運動保健以及骨質疏鬆的防治追蹤。

烏日林新醫院骨科主任洪瑞國表示，林婦日前跌落床下後，便因疼痛不堪，只能終日臥床，經X光檢查發現她有嚴重骨質疏鬆，且核磁共振檢查發現其第12節胸椎為未癒合的骨折，這類壓迫性骨折的疼痛感高達9分，比生小孩還痛。

洪瑞國說，考量臥床太久可能引發尿道炎、肺炎等併發症，決定為林婦施行「微創骨水泥灌漿椎體重建手術」，透過特殊器械將低溫骨水泥注射入她骨折的椎體填補骨缺損，傷口只有1公分，手術後，林婦疼痛感幾乎消失，原本只能臥床的她現在已能起身，也逐漸恢復活力。

洪瑞國說強調，去年底試營運至今，「骨質疏鬆防治中心」已成功治療多名骨質疏鬆患者，透過骨科、神經外科、復健科、骨質疏鬆個管師、家庭醫學科、新陳代謝科等各科整合，盼有效幫助老年人注意骨骼健康。

(中時)