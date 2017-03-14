新校園運動 這學校有全國唯一的茶花課
新竹市政府推動新校園運動，除了陸續修繕老舊校舍，更打造兼具安全、美學教育的就學環境，鄰近農會茶花產銷班的內湖國中，相互合作設計全國唯一「茶花主題」課程，包括宣導茶花栽種知識、製作茶花饅頭等內容，讓孩子感受特別的經驗，翻轉學習思維。
副市長沈慧虹14日代表市長林智堅，赴內湖國中了解孩子上課狀況，同學林子榆化身「小小解說員」，向她解說敲磚步驟。林子榆說，先畫好茶花模型，再進行敲磚，而磚塊選對才會得心應手，接著得經過拼色、黏貼等，完整美麗的花便誕生。
沈慧虹現場也親自製作茶花饅頭，完成茶花拼貼，她說，平凡無奇的麵粉，雕塑出一朵朵茶花饅頭，過程中必須小心呵護，因為從揉麵糰、塑花型起，稍微不注意花瓣就會皺掉，期望透過茶花相關課程，讓孩子從互動精神，慢慢了解在地文化。
她說，新竹市是茶花的故鄉，全台有2／3的茶花來自新竹市，內湖國中透過在地特色，以學生為主發展出優質課程，2年來透過農會及在地花農協助，內湖國中茶花課程已成為校園亮點，更是全國唯一以茶花為主題課程的「茶花學校」。
(中時)
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