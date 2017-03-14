社區營造開跑 點亮新竹市每個角落
今年新竹市「社區．點胭脂計畫」開跑，各社區提案在激烈角逐中，由關新社區、下竹社區、風動竹塹特色文化協會、士林社區拔得頭籌，即日起將進行妝點改造，另22社區也會綠美化，預計4月底前完工，期待每個社區更加美麗、整潔，充滿無限創意與想像。
「社區．點胭脂計畫」，今年有3社區獲特優全額補助，都發處指出，關新社區提出改造原樹根隆起、土質堅硬的空間；下竹社區活化閒置空間，打造可食地景兼具集會所；風動竹塹特色文化協會則盼閒置造船廠，進行3D彩繪大型船隻及海洋意象，找回過去漁村榮景，營造南寮新亮點。
市長林智堅說，新竹市建城悠久，是個充滿文化、歷史的古城，明年也將是「開竹」300周年，正因城區發展早，城市有不少角落需要整頓，市府推動「社區規畫師」多年，今年結合4大創舉升級為「社區．點胭脂」計畫，投入420萬元、補助27個社區提案。
他指出，近30件社區提案中，有許多基地只有在地人才知道，期盼在清華大學環境與文化資源系副教授黃書偉帶領下，透過師生團隊協助，讓社區志工一起動手，活化、美化更多閒置空間，為更多社區空間「點胭脂」，同時相約5月份完工後要互相拜訪觀摩。
都發處長陳永源指出，「社區．點胭脂」4大創舉，除有專業團隊進駐大同108舊城再生基地，設置「社區規劃服務中心」提供諮詢，也開放里辦公室與設籍新竹市、年滿20歲的民眾提案，個別補助經費則提高至50萬，並首度透過兩階段i-voting及擂台賽，增加民眾參與，共有27個社區綠美化提案獲補助，約動員800人，工程預計5月底前完工。
(中時)
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