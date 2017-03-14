通緝犯違停撞警遭逮 車上赫見霰彈槍
新北市31歲陳姓男子，日前將汽車違停三重忠孝路紅線上，巡邏員警發現後，上前對駕駛座上的陳男開單，不料男子倒車衝撞警用機車，另名陳姓友人則衝出來攔阻員警，造成一名員警左手受傷，所幸支援警力趕抵將2男壓制，警方在車上赫見改造手槍、霰彈槍，並在陳男身上起獲毒品咖啡包，訊後依妨害公務、毒品、毒品通緝、槍砲等罪嫌，將2男移送
警方調查，陳姓駕駛因涉毒品案，遭桃園地檢署發布通緝，三重分局光明派出所警員趙立人、盧人嘉於本月11日巡經三重區忠孝路3段50巷13號前，發現陳嫌駕駛一輛白色轎車，違規臨停紅線上，正要上前告發，陳姓駕駛突然倒車撞警用機車，另名陳姓友人則衝出來攔阻員警發生拉扯，導致警員趙立人左手受傷，警用機車車頭及踏板破損。
所幸員警立即呼叫警力支援，到場將2人制伏，並於白色轎車內發現仿巴西金牛座改造手槍、霰彈槍各1把，另在陳姓男子身上起獲3.28公克的毒品咖啡包，立即將2人帶回偵辦。
警方表示，陳嫌與另名31歲陳姓男子為朋友關係，平時在工地打臨工為生，2人皆有槍砲、竊盜、強盜、毒品等多項前科，警方將持續追查槍枝來源，並調查是否有涉及其他刑案，全案依妨害公務、毒品、毒品通緝、槍砲等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。
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(中時)
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