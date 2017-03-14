自立更生！張柏芝混血媽到蛋糕店打工

張柏芝媽媽近日到蛋糕店工作。(圖／翻攝自東網)

張柏芝外型亮麗、五官深邃，都是遺傳自中英混血的媽媽戴莎莉（Davies Shally），近日她的媽媽被發現到蛋糕店打工，雖然薪水有限，但足夠自立更生。

據港媒報導，張柏芝媽媽近日到蛋糕店打工，擔任收銀員，從早上11點工作到晚上8點，雖然薪水有限，但足夠自立更生，據悉，她才剛到職，所以還在學習階段。其實，去年她就以玩票性質，接拍鬼片《魕異》，飾演一位女兒墮胎自殺的母親，該片更因尺度問題被列為三級片。

張柏芝是出了名的孝女，在事業巔峰時，家計幾乎都是她在維持，不過自從離婚還要獨自撫養2個兒子，工作量就減少許多，因此媽媽這次到蛋糕店打工，也被認為是想減輕女兒壓力。

(中時電子報)