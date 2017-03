白色情人節 樹科大WITH ME DRINK開幕

廖埾佑(左)與老師傅懷慧情同母子。 (郭韋綺翻攝)

白色情人節來「WITH ME DRINK」就對了。樹德科大在今(14)天白色情人節舉辦「WITH ME DRINK」咖啡坊開幕儀式,由校長陳清燿、副校長顏志榮、管理學院長王昭雄、餐旅與烘焙管理系主任陳為任及WITH ME DRINK負責人廖埾佑負責人等一起剪綵,以白色為主體思考的空間,令人眼睛一亮。目前廖埾佑是101餐飲文化管理顧問公司總經理。

「WITH ME DRINK」咖啡坊有一段似母似子的師生故事。以共好為願景的連鎖輕食餐飲店的「WITH ME DRINK」,背後的企業主是該校企業管理系校友廖埾佑,也是傅懷慧老師的得意門生,廖埾佑更是將恩師視為第二個母親。

廖埾佑說,某次他回到系上,得知企管系傅懷慧與餐烘管理系吳俊德二位老師的,「未來大學計畫案業者協同合作」產學案構想,立刻餐與規畫成立公司,且以學校為出發點,希望實現學生創作價值,於是催生第一間樹德概念店成形,並進入試營運。

廖埾佑說,未來台北與上海的分店預計在五月開店,同步拓展高雄與台南旗艦店,預計在明年完成台北、台中、台南、高雄、上海、無錫等十間旗艦店。「企業不是在截取別人的利益,而是創造共好;實現社會價值才是我一生追求的事業Cheers!」

校長陳清燿對於這位在知名研究所拿到學位的校友,仍以永遠的樹德人自居,深感驕傲;在此次的產學合作案中,學長出資、學校出地、學弟妹出力,把整套的實體店面作業流程搬到微型商店,無論是教學改革、資源運用、產學合作,廖埾佑協助學弟妹學理與實務相輔相乘,完全跳脫更高的教育觀念,可說是樹德人最好的表率。

傅懷慧表示,未來大學計畫的火車頭即為《烘焙企業模擬實作深碗課程》,結合管理學院餐旅與烘焙管理系的西點製作、行銷管理系的廣告行銷、流通管理系中央廚房物流配送、企管系的經營管理;設計學院生活產品設計系的產品包裝、流行設計系的店員制服、室內設計系與視覺傳達設計系的店面設計與品牌識別標誌;資訊學院資訊工程系與資訊管理系的電子商務數據庫等跨領域學習及資源共享。

傅懷慧說,教師與業師的專業,提升學生實務技能,落實學用合一,縮短學校人才培訓與產業需求差距,提升人力素質,讓畢業生立刻成為業界優先選用人才。

廖埾佑也勾勒未來藍圖,初期是將校外實體店面移入校園,提供人才實戰訓練基地,塑造「Made in STU人才品牌」概念;中長期以展店模式走出校園,把在校園培育的經營管理人力分派到各個連鎖店,協助學弟妹畢業即就業的銜接。

