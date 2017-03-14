衛生局查大倉久和飯店 發現6衛生缺失

台北市民進黨議員王威中踢爆，日系五星級大倉久和飯店使用過期食材，衛生局下午說明稽查結果，指現場有6項衛生缺失，要求16日前改善完成，否則將依法開罰。

已離職的大倉久和飯店林姓外餐台廚師，今天在王威中陪同下召開記者會，踢爆大倉久和使用過期冷凍蝦、發霉芋頭與發黑魚肉製作料理，大倉久和飯店日籍總經理後藤浩之出面向大眾致歉，坦承誤用過期食材。

北市衛生局今天上午10時前往大倉久和飯店稽查，發現6項衛生缺失，包括作業區內冰箱風扇、外圍及內部不潔、烤箱上方食材暴露、冷藏庫食材放置地面、冷藏冷凍庫有8項海鮮等食材未標示有效日期、菜刀消毒櫃內有蟑螂出沒、烹調區上方燈罩不潔。

衛生局表示，已要求大倉久和在3月16日以前改善完成，否則將依違反「台北市食品安全自治條例」第8條、第15條處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。後續也會依同法第6條，按照罰鍰實收數，最高可核發50％檢舉獎金給具名檢舉人。1060314

(中央社)