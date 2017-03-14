又到紫斑蝶季 田園路跑迎嬌客

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我要評比

又到清明時節將屆的紫斑蝶季，林內鄉公所今天表示，今年推出田園路跑迎嬌客，邀民眾來與紫斑蝶約會。

林內鄉公所指出，「2017林內鄉紫斑蝶田園路跑」，將於18日上午6時，在寶隆紙廠鳴槍起跑，邀民眾來觀賞紫斑蝶過境，欣賞田園風光，保護河川資源。

路跑途經紫斑蝶北返蝶道、瑞農路綠色隧道、農田水利文物陳列館、榮興路等周邊田園道路，希望紫斑蝶過境林內的獨特景色，融合田園風光與慢跑運動，傳遞健康的生活概念。

林內紫斑蝶田園路跑分為10公里勇腳組、5公里健康組及3公里休閒組，獎品有腳踏車、泡腳機、吸塵器等豐富好禮，歡迎上網林內鄉公所踴躍報名。1060314

(中央社)