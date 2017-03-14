台大拒絕 錄取率2%的美國密涅瓦要她

被台灣大學拒於門外的台南女中黃琬婷（圖），陸續接到美國6所大學錄取通知，包括錄取率只有2％的密涅瓦（Minerva）大學，讓她在臉書上分享快樂心情。中央社記者張榮祥台南攝 106年3月14日

「我不用再等耶魯大學了」。被台灣大學拒於門外的台南女中黃琬婷，陸續接到美國6所大學錄取通知，包括錄取率只有2%的密涅瓦（Minerva），讓她在臉書上共享快樂心情。

留著長髮、身形有點單薄、帶著牙套、卻笑口常開、毫不掩飾青春氣息的黃琬婷，自稱「很宅」，只是她的宅不太一樣，她的宅是悠遊在全球的多元空間，不像一般人宅在家裡。

「我從國中開始收看國外影集，也有了到國外求學的衝動」，從國小、到國中都不突出的黃琬婷，只因看影集，練就異於常人的英文功力，就讀台南女中語文資優班的第二年，更成立「高中生看世界」的社群，邀集好友以高中生的觀點評論這個世界。

黃琬婷高三時才決定申請國外的大學，包括美國、中國大陸和新加坡，但她在高二時，就利用網路修習荷蘭的大學課程，但她對國內大學還有期待，只是去年底在台大政治系國際關係組吃了閉門羹後，讓她著實失落一陣子。

被台大拒於門外的失落，很快就因國外大學的認同，被抹消的毫無痕跡；今年2月起，黃琬婷陸續接到美國6所大學的錄取通知，其中更有錄取率僅2%的密涅瓦（Minerva Schools at KGI）大學，這也是黃琬婷的第一志願。

接到密涅瓦的錄取通知，黃琬婷簡直不敢相信自己的眼睛，她在臉書上寫下「我不敢相信自己就是頂尖的那2%」、「我不用再等耶魯大學了」。

原來，除了國內大學外，黃琬婷還申請了近20所國外大學，排名第一的是密涅瓦，其次是新加坡的Yale-NOS、美國的耶魯大學、哥倫比亞大學及中國大陸的北京大學。

黃琬婷還未全數收到申請的國外大學通知，國內學測也尚未公佈，她也沒決定要讀哪所大學，她雖說「要看獎學金多寡再看看，畢竟國外學費很高」，但從黃琬婷興奮的表情來看，她的心中早就有數了。1060314

(中央社)