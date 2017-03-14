台中市社宅很貼心 導入健康關懷服務站

台中市第1個社會住宅豐原安康段將導入健康關懷服務站，台中市長林佳龍（右3）與中國醫藥大學附設醫院院長周德陽（右4）14日簽署合作意向書。中央社記者郝雪卿攝 106年3月14日

台中市第1個社會住宅豐原安康段預計今年底完工，率先導入健康關懷服務站。台中市長林佳龍今天說，要做到生活機能好，就要引進各種社會服務及照顧功能。

林佳龍下午與中國醫藥大學附設醫院院長周德陽共同簽署合作意向書，未來社會住宅開放入住時，醫療關懷服務站將同時進駐服務。

林佳龍表示，台中豐原安康段是新政府上任後，第一個動工、也即將完工的社會住宅，它的訴求是「三好一公道」，也就是地段好、建物好、機能好且價格公道；要做到生活機能好，就要引進各種社會服務及照顧功能。

林佳龍指出，很高興台中市政府與中國醫藥大學附設醫院簽署合作意向書，在社會住宅建立「健康關懷服務站」，提供預防保健、健康促進的資訊及服務，也讓社區擁有托幼、托老的功能，例如長輩共餐、老少共學等；更能創造社區工作機會，讓年輕人出來打拼，或讓婦女得以在社區服務增加收入。

周德陽說，在社會住宅設置「健康關懷服務站」是非常有創意的點子，未來在這個場域提供的服務將以健康關懷為主，結合社會福利、預防保健、團體衛教等，也將提供需要轉介鄰近醫院的服務。

都發局長王俊傑指出，未來中國醫藥大學附設醫院將以豐原安康段社會住宅基地為據點，擴張服務範圍，在3年服務期間，就近提供豐原地區居民平日全天候的醫療諮詢、成人預防保健、癌症篩檢、健康講座及健康促進等服務，更與社福資源串聯，打造台中宜居城市。1060314

(中央社)