馬英九被起訴 黃帝穎：正常法律理解

前總統馬英九被控教唆洩密案，台北地檢署今天依違反通訊保障及監察法等3罪起訴；本案告發人之一的律師黃帝穎說，符合正常法律理解，也對馬英九被控其他案件起正面示範效果。

黃帝穎表示，馬英九教唆前檢察總長黃世銘，把監聽等內容給前行政院長江宜樺，馬已觸犯教唆洩密罪，而且黃世銘洩密確定判決書中，也清楚勾勒出馬英九洩密犯行。

黃帝穎指出，北檢起訴馬英九，跟黃世銘洩密確定判決書中高等法院、地方法院見解是相同的，這是正常的法律狀態，也符合正常法律的理解。

由於黃帝穎是本案告發人之一，他看完88頁的起訴書內容，直說「可以看出檢察官的用心」；對於馬英九被控涉犯大巨蛋案、「馬習會」洩密案等案，黃認為，北檢今天起訴馬英九，對後續其他案件的偵辦，能起正面示範效果。1060314

(中央社)