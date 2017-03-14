遠東油脂問題產品 新北下架逾5噸

新北市政府衛生局今天指出，持續追查遠東油脂股份有限公司問題產品下架情況，截至今天共稽查117家業者，總計下架5327.44公斤。

衛生局表示，今天派員持續追查食品業者使用違規問題產品下架情形，目前已查核37家餐飲業、19家販售業、28家烘焙業、6家工廠、6家物流業、21家雜糧行，目前查核結果皆已自主下架，並與遠東油脂公司聯絡退貨事宜，衛生局將持續追查，以維護消費者權益。

衛生局表示，目前台北市衛生局已要求遠東油脂公司台北門市部自3月12日起提供服務專線並受理退貨，台北門市部：02-25411579，桃園總公司：03-3612248(上班時間上午8時30分至下午5時30分)，食品業者或消費者若持有應下架產品，可儘速撥打服務專線向該公司反應。1060314

(中央社)