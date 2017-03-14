《還珠》小燕子替身是男生！撞臉王寶強驚呆網友

趙薇當年在《還珠格格》飾演「小燕子」走紅。（圖／翻攝網路）

網友近日發現當年小燕子替身是男生，還有張王寶強的明星臉。（圖／翻攝微博）

瓊瑤經典作品《還珠格格》1988年改編成電視劇播出時，在全亞洲造成轟動，儘管播畢19年，觀眾仍不時會在網上看重播，而近日網友發現當年「小燕子」的替身竟然是男生，且還撞臉藝人王寶強，吸引不少人又回去定格重看，在網上造成熱烈討論。

趙薇在劇中飾演的「小燕子」活潑又叛逆，偶爾有打鬥戲碼就會小露功夫身手，但為了安全起見，這些場景還是會找替身上場，沒想到近日網友發現，當初的小燕子竟是找來一位男性，特別的是，該男子的神韻還和王寶強相當神似，不少人看了直呼有趣，笑稱「寶強穿越了嗎」，意外成為大家重溫此劇的討論亮點。

(中時電子報)