3月14日不僅是白色情人節 也是愛因斯坦生日、國際圓周率日
大家或許都知道3月14日是白色情人節，卻不知這天在科學界有著特別的意義，是「國際圓周率日」，更是物理大師愛因斯坦的生日。
大家都知道圓周率是3.1415926，但很少人知道3月14號也是「國際圓周率日」，更是物理大師愛因斯坦的生日。
高雄市教育局選在這個特別的日子成立「Egame-科學島」網站，選在3月14日下午1：59分正式開站，更別具意義，提供國中小學生從遊戲中，增進思考與邏輯推理能力，做為12年課綱STEM教育的準備。
教育局資訊教育中心林芳白主任近年參與各項教育雲服務開發，他表示，以往傳統科學課程較少訓練學生系統思考及以證據為基礎的推理能力，賽斯島的設計使用神話探險的劇情，讓學生投入科學思考的訓練中。
賽斯島的角色是一個遠古時代部落裡的精靈，負有使命協助重建部落，本來有一張設計圖，但不慎被雨水弄糊了，所以玩家要幫他完成闖關才能順利重建部落，共有「褐樹蛙」、「五色鳥」、「黑脈粉蝶」等三個關卡。
教育局強調，12年國教強調自主學習，而107課綱科技領域更希望以STEM（科學、科技、工程和數學）育為核心，Egame網站不斷充實闖關模式及提升題庫品質，未來將開發數學島（美斯島），持續爭取教育部補助下，讓全國學生享受此項資源。
(中時)
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