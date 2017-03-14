台南運河死魚 議員批與廢水有關
12日台南運河盲段延伸到安平區運河段，出現約2噸虱目魚大量死亡情況，雖然南市環保局前往打撈魚屍後研判，應與氣候突然變暖，又適逢漲潮有關，惟台南市議員李文正14日卻質疑，大量魚群死亡，與廢水排放未雨、汙分離有關，要求水利局要趕快完成雨汙系統分流。
針對李文正的質疑，環保局官員14日解釋，台南運河盲正是V字型運河的底端，本月10日正好下了一場驟雨，導致高汙染濃度逕流水大量匯入運河，超出截流站截流的處理量，加上11日中午氣溫約有27度，又逢漲潮，魚群和汙水大量往底端匯入，造成水中溶氧量降低，12日測得運河水中溶氧僅1.18mg/L，已低於魚類生存要件，才會出現暴斃。
惟李文正有不同的看法，他認為，12日發現的運河魚屍，是因10日下一場大雨，運河截流站的門打開，廢水排放至運河，才造成汙染，導致虱目魚、烏魚等浮游高氧量魚類大量的死亡，這種情況幾乎每年都發生，只有趕速完成雨水、汙水分流，才能根本解決。
水利局官員則強調，安平運河周圍11萬多用戶，目前已有10萬戶進行汙水接管，除了沿岸有6座截流站之外，也在望月橋以東處設置28座截流點，並針對30幾間餐廳架設汙水系統，未來即能徹底解決汙水問題。
(中時)
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