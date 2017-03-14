山東青州中型巴士衝入集市 4死19傷
中國大陸山東省青州市一輛中型巴士今天上午突然衝入路邊市集，造成4人死亡，19人受傷。
新京報報導，車禍現場一輛黃白相間的中型巴士停在路邊，車的一側有被掀翻的水果攤，地面有多處血跡。
報導稱，這起事件發生於山東省青州市邵莊鎮文登社區西郭莊村。一名當地居民說，事發時間約在上午9時左右，不少居民正在市集購物，這輛中型巴士突然衝入人群中，造成人員傷亡。
青州市人民政府新聞辦通報指出，事故共造成23人受傷，其中4人在到院途中死亡，另有5名重傷民眾正在搶救。事故正在進一步處理中。1060314
(中央社)
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