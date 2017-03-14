清水地熱人滿為患 地方盼重啟野溪露頭
宜蘭縣知名遊憩景點清水地熱公園經常人滿為患，宜蘭縣議長陳文昌今天提議重啟園區旁的野溪地熱露頭，盼提供更多元環境。縣府與林務局對此持保留態度。
過去，清水地熱景點位在大同鄉清水村南側的開闊溪谷中，當地有多處熱泉由地下冒出，水量甚豐，水溫度可高達攝氏近100度，吸引許多遊客在此煮蛋或玉米，地熱泉水產生的裊裊白煙，加上附近的青山翠綠，成為知名的觀光景點，但也屢傳遊客不慎跌入遭燙傷。
由於當地屬於國有林班地附近的行水區，依法不得加裝柵欄，基本上並不適合開放遊憩。林務局羅東林區管理處在民國98年2月決定祭出鐵腕，以砂石將它掩埋，這個縣內熱門風景區之後走入歷史。
民國99年，宜蘭縣政府為提供遊客更好的休憩空間，在野溪旁的中油工作站舊址非行水區，另外規劃完成一處佔地約1.2公頃的清水地熱公園。
陳文昌日前接獲地方反映，直指地熱公園腹地太小，遊客經常絡繹不絕，園區人滿為患，今天會同宜蘭縣政府、羅東林管處、第一河川局等單位前往會勘。
陳文昌提議，希望有關單位能重啟園區旁的野溪地熱露頭，提供遊客更廣的遊憩空間，還有多樣化玩法。
羅東林管處認為，基於安全，現階段還是暫時不開放重啟露頭。
「安全必須納入優先考量」宜蘭縣工商旅遊處說，縣府已在清水地熱公園投資新台幣約7000萬元經費，設有溫泉泡腳池、煮食池，未來還有6公頃可繼續規劃開發，但開發方向暫時不適宜往行水區野溪露頭處。1060314
(中央社)
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