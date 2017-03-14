清水地熱人滿為患 地方盼重啟野溪露頭

宜蘭清水地熱公園（圖）常人滿為患，宜蘭縣議長陳文昌14日提議重新開啟園區旁的野溪地熱露頭，盼提供更多元環境。縣府與林務局對此持保留態度。（資料照片）中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 106年3月14日

宜蘭縣知名遊憩景點清水地熱公園經常人滿為患，宜蘭縣議長陳文昌今天提議重啟園區旁的野溪地熱露頭，盼提供更多元環境。縣府與林務局對此持保留態度。

過去，清水地熱景點位在大同鄉清水村南側的開闊溪谷中，當地有多處熱泉由地下冒出，水量甚豐，水溫度可高達攝氏近100度，吸引許多遊客在此煮蛋或玉米，地熱泉水產生的裊裊白煙，加上附近的青山翠綠，成為知名的觀光景點，但也屢傳遊客不慎跌入遭燙傷。

由於當地屬於國有林班地附近的行水區，依法不得加裝柵欄，基本上並不適合開放遊憩。林務局羅東林區管理處在民國98年2月決定祭出鐵腕，以砂石將它掩埋，這個縣內熱門風景區之後走入歷史。

民國99年，宜蘭縣政府為提供遊客更好的休憩空間，在野溪旁的中油工作站舊址非行水區，另外規劃完成一處佔地約1.2公頃的清水地熱公園。

陳文昌日前接獲地方反映，直指地熱公園腹地太小，遊客經常絡繹不絕，園區人滿為患，今天會同宜蘭縣政府、羅東林管處、第一河川局等單位前往會勘。

陳文昌提議，希望有關單位能重啟園區旁的野溪地熱露頭，提供遊客更廣的遊憩空間，還有多樣化玩法。

羅東林管處認為，基於安全，現階段還是暫時不開放重啟露頭。

「安全必須納入優先考量」宜蘭縣工商旅遊處說，縣府已在清水地熱公園投資新台幣約7000萬元經費，設有溫泉泡腳池、煮食池，未來還有6公頃可繼續規劃開發，但開發方向暫時不適宜往行水區野溪露頭處。1060314

(中央社)