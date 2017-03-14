遺贈稅制改革 曾巨威：時力版充滿理想
時代力量籍立法委員黃國昌今天說，遺產及贈與稅制度不公不義，使綜合所得稅稅率比遺贈稅還高；前國民黨立委曾巨威則說，時力版修法充滿理想色彩，但可能受到太大阻力。
立法院1月三讀修正通過長期照顧服務法，確定調整菸稅、遺產稅與贈與稅，作為長照財源。立法院財政委員會明天將審查遺產及贈與稅法部分條文修正草案。
黃國昌上午與曾巨威、台北商業大學財政稅務系主任黃士洲共同舉行記者會。黃國昌說，遺贈稅現在都採10%單一稅率，使得上一代累積下來的財產適用稅率，比一般人透過勞力的薪資所得稅率低非常多，凸顯租稅制度的不公。
黃國昌說，很多有錢人在繼承的事實發生以前就把財產移轉掉，造成遺產稅稅基流失，提前發生世代不正義的問題，這也是當初為什麼修法後，「台灣社會開昂貴車子的年輕人變多，就是這樣不公不義租稅制度產生的後果」。
他說，時力版遺贈稅採取累進稅率，財政部目前提的修法版本最高級距只到20%，「台灣社會有多少人遺產會超過1億？這樣的修正太過保守」，對台灣社會正在發生世代不正義的問題，沒辦法發揮積極矯正效果。
曾巨威則說，社會都在喊轉型正義，已經變成時髦的口號，但行政院提出的修法版本，「本質上就不符合正義兩個字」，菸捐跟遺贈稅修法，很明顯是為了籌錢，壓縮稅制改革空間，非常不合理。
曾巨威表示，時代力量的草案是充滿理想色彩的版本，他完全支持，但個人認為成功機率不多，討論過程中可能受到較大阻力，可以考慮折衷版本；他提出的版本維持財政部級距，但提高稅率，凸顯課徵贈與稅的重要意涵。1060314
(中央社)
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