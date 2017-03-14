苑ㄟ好厝邊銀髮開懷專案 逗樂社區長輩

苑ㄟ好厝邊銀髮開懷專案，關懷社區長輩。(郭韋綺翻攝)

近年來，國人平均年齡逐漸提升，老人長照備受關注，財團法人八卦寮文教基金會與高苑工商共同推動「苑ㄟ好厝邊-銀髮開懷專案」，前往社區銀髮關懷據點服務，除了讓學生將在校所學學以致用，更可體驗服務長輩的感動。

今(14)天服務列車來到仁武區八卦社區服務團隊包含最受歡迎的三太子團、傳統調酒以及櫻花妹日式扇子舞等表演團體，還有替長輩放鬆筋骨，受過專業訓練的按摩團隊。

社區理事長林洪錦秀表示，這種類型的服務還真的是第一次接觸，同學很熱情，長輩相當開心。長輩吳阿嬤說，以前都不曾有過這樣的服務，今天看到這些囝仔，真正有夠歡喜。

高苑工商及八卦寮基金會董事長余政憲指出，余登發老縣長長期服務鄉梓回饋鄉里，八卦寮文教基金會沿襲他的精神，自2012年起一路帶領高苑工商學生服務社區，至今已推動5年。

余政憲說，孩子在學校培養各種技能，帶著他們走出校園，進入社區替長輩服務，對同學來說，也是一種好的學習，不僅能將所學學以致用，更了解施比受更有福的精神，締造服務精神的傳承。

「苑ㄟ好厝邊」方案歡迎其他社區主動聯繫，聯絡電話07-6117676 財團法人八卦寮文教基金會 張小姐。

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(中時)