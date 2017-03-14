人妻與丈夫起口角欲跳樓 警搭雲梯車勸轉念救命

新平派出所代理副所長巡佐王振偉（左）搭上消防隊雲梯車勸解自殺女子轉念。（警方提供）

台中市太平區1對年輕夫妻常為金錢起口角，日前發生激烈爭吵，妻子一氣之下意圖輕生，竟跨坐大樓4樓女兒牆，新平派出所員警獲報前往處理，巡佐王振偉見林女兩腳搖晃、頻拭淚，不斷將手中雜物、空寶特瓶往樓下丟，情急之下搭雲梯車上樓與林對談勸「轉念」往好方面想喚起夫妻美好回憶打消女子自殺念頭。

當時王振偉擔心林女發生意外，除耐心聽女子抒發心情並聊起自己的生活經驗與林分享，還一人分飾兩角，利用手機撥打給女子丈夫，得知夫妻因經濟因素、個性觀念差距，導致時常發生口角，以兩性專家角度暢談觀點最後讓夫妻2人電話溝通，讓林女心情不再沮喪，成功挽回寶貴性命。

王振偉指出，當時林女因受到丈夫言語刺激呈現歇斯底里狀態，一個人爬上住家陽台女兒牆，隨時都有墜落可能性，且住家大門鎖住進不去，他直接上雲梯車，透過電話得知夫妻平日常發生口角，日積月累後，當時林女情緒爆發想尋短，但為了保住林女的生命，使出勸解的功力，轉變正面思考，及時救回做善事。

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(中時)