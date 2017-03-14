為恭引進智慧照護系統 全天候監測病患
醫院護理人員無法24小時在病患旁照顧，高危險群病人若不慎跌倒，醫護人員恐無法第一時間協助處理。苗栗縣頭份市為恭醫院引進26台智慧照護系統，在病床墊下放置偵測板，除了能監測病患心跳、呼吸及身體活動，還可隨時偵測病人行動，預防發生危險。
臨床上護理人員無法隨時在病患旁，病患在床上突然感到身體不適或下床跌倒等意外，醫護人員恐無法第一時間處理，為恭醫院去年底率先全台區域性醫院，引進26台智慧照護系統，將偵測板放置病床墊下，可全天候監測病患、呼吸及身體活動。
護理長謝秀玲表示，像是中風，心臟等高危險群病患，有時會自行下床如廁或伸手拿東西，若家人或照顧者不在旁邊，病患不慎跌倒卻沒有人發現，恐對病患有相當大危險性。
加裝智慧照護系統後，一旦病患離開病床，偵測板會連結到護理站主機及護理人員配戴的呼叫器，遇危險情況會第一時間通知。
謝秀玲說，智慧照護系統也能用來預防褥瘡，病人逾時未翻身，系統會自動提醒，實際使用後，只要病患離開病床，呼叫器就會通知護理站及護理人員，可以趕緊前往查看病患情況，不用等到巡房才發現。
為恭醫院企畫處長張靜雲表示，護理人員現也隨身攜帶血氧濃度計，一旦發現病人有異樣，能立即將血氧濃度計套在病人手指上，測量病人血氧濃度及心跳次數，可有效降低病人不預期心跳停止發生率。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。