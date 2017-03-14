為恭引進智慧照護系統 全天候監測病患

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醫院護理人員無法24小時在病患旁照顧，高危險群病人若不慎跌倒，醫護人員恐無法第一時間協助處理。苗栗縣頭份市為恭醫院引進26台智慧照護系統，在病床墊下放置偵測板，除了能監測病患心跳、呼吸及身體活動，還可隨時偵測病人行動，預防發生危險。

臨床上護理人員無法隨時在病患旁，病患在床上突然感到身體不適或下床跌倒等意外，醫護人員恐無法第一時間處理，為恭醫院去年底率先全台區域性醫院，引進26台智慧照護系統，將偵測板放置病床墊下，可全天候監測病患、呼吸及身體活動。

護理長謝秀玲表示，像是中風，心臟等高危險群病患，有時會自行下床如廁或伸手拿東西，若家人或照顧者不在旁邊，病患不慎跌倒卻沒有人發現，恐對病患有相當大危險性。

加裝智慧照護系統後，一旦病患離開病床，偵測板會連結到護理站主機及護理人員配戴的呼叫器，遇危險情況會第一時間通知。

謝秀玲說，智慧照護系統也能用來預防褥瘡，病人逾時未翻身，系統會自動提醒，實際使用後，只要病患離開病床，呼叫器就會通知護理站及護理人員，可以趕緊前往查看病患情況，不用等到巡房才發現。

為恭醫院企畫處長張靜雲表示，護理人員現也隨身攜帶血氧濃度計，一旦發現病人有異樣，能立即將血氧濃度計套在病人手指上，測量病人血氧濃度及心跳次數，可有效降低病人不預期心跳停止發生率。

(中時)