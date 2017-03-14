青農用電子商務94狂 衝向5000萬商機

水土保持局今日在屏東縣政府舉辦「青農用電子商務94狂」活動記者會。（黃文博翻攝）

水土保持局今日在屏東縣政府舉辦「青農用電子商務94狂」活動記者會，記者會由行政院南部聯合服務中心黃義佑執行長、潘孟安縣長及水保局林長立副局長共同主持，媒合東部及南台灣的青年農民與電子商務平台合作，利用網路推廣台灣農產品，提高農民收入。

林長立說明，這個專案活動過去兩年在花蓮、台東地區執行成績相當好，全年銷售金額超過2400萬元，今年準備將這份好成績延伸到臺南、高雄、屏東三個南部縣市，東部及南部這五個縣市具有良好的農業環境及特產，今年目標將衝破5000萬元，期待催生更多百萬青農。

黃義佑表示，很高興看到農委會水保局將東部與南部的農特產與電子商務平台作結合，協助媒合青農行銷通路及輔導產業升級，積極推動新農業運動，多元產業資源整合行銷將是未來農村、農業與農產的行銷的主要方式。

潘孟安強調，屏東縣為臺灣農產品的重要基地，孕育出許多亮眼的農特產品，縣政府也積極推動產品認證並透過多方管道銷售屏東農產品，在地理上，屏東屬熱帶農業，出產許多極具特色的物產，例如蓮霧、芒果、可可；在氣候上，臺灣的春天從屏東開始，臺灣新農業的春天也將從國境之南出發，蔓延全台甚至全世界，就像上週和農委會林聰賢主任委員及其他七個縣市參加2017年東京國際食品展，屏東館特別佈置了彩稻、恆春古城、山川琉璃吊橋等特色景點，成為展場裡吸睛焦點之一，成功打響屏東的優質農特產品。

水保局台南分局說明，雖然青農回鄉投身農業都有各自不同的目標夢想，但唯有打下經濟基礎，才有機會實現夢想，對電子商務躍躍欲試的農友們，可以藉由「青農用電子商務94狂」活動踏出第一步，活動報名期間至4月30日截止，歡迎臺南、高雄、屏東、花蓮及臺東等地區，18至45歲的青年農民報名參加，有機會將自家生產的優質好商品在農產品電子商務通路保證上架、保證銷售。

(中時)