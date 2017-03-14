馬英九臉書嘆公理何在 洪秀柱留言力挺

遭起訴的前總統馬英九今天在臉書發文「公理何在？公道何在？」，不少網友留言要馬英九加油，中國國民黨主席洪秀柱也留言，希望法院做出正確判決。

馬英九下午在臉書，以「公理何在？公道何在？」為題，發文表示，台北地檢署今天宣布的偵查結果，顯示關說司法個案的立委沒事，但是處理司法關說醜聞的人被起訴，這真是公理何在？「我一定會到法院為公理奮鬥到底」。

他說，很遺憾在檢察官的偵查階段，並沒有了解他對於這件事情的說明。這件事情的發生，檢察總長黃世銘來向他報告，是因為它涉及到立法院高層的立委，並且涉及到相關的部會，一旦曝光，是世界級的醜聞，會造成政治動盪，社會不安。

馬英九表示，他因為2個原因，必須要請行政院長跟總統府的幕僚到他家，共商因應之道。第一個，就是這可能會影響到行政院跟立法院未來的關係，也可能會影響到行政院所送的法案的進度，因此必須要請江宜樺來一趟。

其次，馬英九指出，因為涉案的有部會首長，如果將來有政治責任的話，有可能就會有異動的發生，這個又是行政院長跟總統的共同權責，也是憲法第56條所規定的，行政院副院長及各部會首長，由院長提請總統任命。所以部會首長的去留決定，是總統跟院長共享的權力。

馬英九說，在這樣的情況下，他找江宜樺和羅智強來是做危機處理，主要的是萬一真的發生，要怎麼樣來處理後續。這是一般公務處理流程，完全不涉及到犯罪，何況他們兩位的身分，都不是不應該知道的人。

他表示，在法庭上他會詳細的說明，這只是一個公務的處理跟危機的處理，不構成犯罪。他對他的清白有信心，也希望法院能夠真正的秉持公平正義，做出一個正確的判決。

馬英九的臉書發文30分鐘，已有5000多人按讚，超過600則留言；國民黨主席洪秀柱留言表示，「希望法院能夠真正的秉持公平正義，做出一個正確的判決，正義在人民心中，不是民進黨、柯建銘說了算」。

有網友說，「是非顛倒的年代，悲哀」、「需要的話，我們可以到法院門口幫忙聲援」、「馬總統加油相信你的清白」等。1060314

(中央社)