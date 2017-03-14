被爺爺改名後諸事不順 陸男不想活了

我要評比

據報導，中國大陸福州1名青年被爺爺改名後，感到諸事不順，近日自殘兼服藥自殺，終成取回原名。

根據福州晚報今天的報導，這名男子姓鄭，少年時單名只有一個字。在他上初中時，爺爺根據輩分排行，把他的名字改為兩個字。

成年以後，姓鄭青年對新名字越來越不滿意，只要遇到不順利的事，都覺得是改名影響的。他想用回原名，可是家人反對。

近日，當地洪山派出所警員得知姓鄭青年有自殘舉動，曾割破手腕。其後，他又服藥自殺，被送往醫院搶救。

據報導，經派出所警員調解後，姓鄭青年恢復了本名。

報導指出，在中國大陸，如果要改名，最好在學齡前變更；成年人要變更姓名的話，必須提出正當理由，比如姓名中含有罕見字、歧視性字眼等。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1060314

(中央社)