法國唐氏症女孩實現夢想 上電視報氣象

兩週以前，知道21歲法國唐氏症女孩梅蘭妮的人還不多，直到她在臉書上傳一則短片，述說自己夢想上電視播報氣象，獲得超過10萬人支持。今晚，她將在法國第2電視台實現夢想。

在全國心智障礙者親友聯盟（Unapei）策劃下，梅蘭妮（Melanie Segard）於2月底在她的臉書（Facebook）粉絲專頁「梅蘭妮做得到」（Melanie peutle faire）上傳一則影片。

在影片中，她微笑著說，「大家好，我叫梅蘭妮，我想3月27日在電視上播報氣象」，希望徵求10萬個讚，促成她的夢想成真。

影片迅速吸引超過10萬人點讚，到今天為止共有322萬人看過這則影片。法國第2電視台（France 2）得知這個消息後，安排她於今晚8時35分播報氣象，提早實現她的夢想。

「費加洛報」（Le Figaro）取得旁觀她接受播報訓練的許可，在訓練過程中，兩名氣象主播協助她看懂圖片、瞭解播報氣象的基本要件，不會讀寫的梅蘭妮還把播報內容硬背下來。

梅蘭妮的哥哥一直在旁陪伴，並建議她「想像身邊沒有任何人，只有妳自己，好好享受這個時刻」。

根據報導，為了讓梅蘭妮容易學習，法國第2電視台一週前就裝設好了新的地圖資訊系統，預留給氣象播報的時間也延長，讓她有充分時間自在地說話。

梅蘭妮說，她不覺得緊張，只是原本以為播報氣象並不難。她希望藉由這項行動，對其他身心障礙人士有所幫助。

她的臉書粉絲專頁簡介中寫著，「我叫梅蘭妮，今年21歲。我和別人不一樣，但我想要讓大家知道，我能做很多事情。我想透過電視證明這點，因此需要你的幫忙，給我的專頁按讚！謝謝大家！」

法國約有6萬5000人患有唐氏症。1060314

(中央社)