拾荒婦撿到40多萬元 趕緊送派出所

嘉義縣一名68歲拾荒婦人，前幾天拾獲1個紙盒，內裝新台幣40幾萬元，她憂心遺失者著急，立即騎腳踏車送往派出所，今天獲嘉義縣長張花冠表揚。

嘉義縣警察局表示，住在水上鄉的吳黃玉霞，於本月9日晚上7時左右，在水上鄉一處舊衣回收桶附近發現1個紙盒，她好奇打開，裡面居然有厚厚一疊千元大鈔。

吳黃玉霞擔心遺失者著急，立即騎上腳踏車將紙盒送往水上派出所，經員警清點後，發現共有40多萬元現金；員警對於吳黃玉霞未動私心，將心比心，大加讚揚。

縣長張花冠獲悉後，今天由縣警局長林清求陪同，前往水上派出所向吳黃玉霞致意，並致贈「廉潔自持，拾金不昧」獎牌，表彰她高貴的情操。

張花冠說，「好人有好報，上天會保佑做好事的人」，並引用2010年時代雜誌全球100位最具影響力人物之一的陳樹菊的話「只要想到受幫助的人綻開的笑容，我就覺得心滿意足」。

她說，許多人的生活雖然不是那麼富足，卻擁有一份真誠的心與無價的精神，吳黃玉霞撿到這麼多錢，不但沒有占為己有，還擔心遺失者的心情與困境，這種情操為社會帶來不凡的希望，足為楷模。1060314

(中央社)