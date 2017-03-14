韓嘻哈歌手Iron涉嫌對女友施暴被起訴

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南韓首爾中央地方檢察廳今天表示，南韓嘻哈歌手Iron涉嫌多次以女友不聽話為由，對女友施暴造成女友骨折等，因此對Iron提起公訴。

南韓「亞洲經濟」今天報導，檢方透露，去年9月底，Iron在首爾鐘路區家中要求與女友發生性關係，被女友拒絕後，發怒用拳頭打女友的臉。

據報導，去年10月，女友向Iron提出分手，Iron又勒住女友的脖子，毆打她，導致女友身體挫傷、小指頭骨折。

不僅如此，Iron還從廚房拿出利器，刺傷自己的大腿後威脅女友稱，如果報案，將把傷口嫁禍給女友。1060314

(中央社)