不願成最髒亂區 海軍基地納污水建設
海軍保修指揮部指揮官周燕龍今天說，不能任由海軍成為高雄市管不到的最髒亂地區，所以和市府合作推動左營基地污水下水道建設工程，預計在110年完成污水管網建設及用戶接管。
高雄市長陳菊代表市府和海軍簽署「左營基地污水下水道建設推動合作備忘錄」及計畫啟動儀式，市府接受國防部委託辦理污水管建設工程。
這項工程由水利局負責，市府將以新台幣12億4000萬元接手，自今年起至110年進行海軍基地污水建設，一旦完工將可提升軍區下水道及軍眷區的環境衛生品質。
陳菊指出，市府接下這個工程雖然會增加不少工作量，不過對於環境品質會有提升，允諾努力達成，帶動軍區和軍眷區環境衛生進步。
周燕龍表示，國防部也曾配合北市府進行污水建設工程；他說，左營軍區不能任由成為高市府管不到、最髒亂的地區，軍方願意配合法令規定，將基地建設成優質，並和高雄市的建設一起成長。
左營軍區面積約587公頃，污水尚未納管，預估到民國130年每日將產生7500立方公尺的污水量。
水利局說，高雄市的目前的污水下水道建設普及率在原高雄市部分已60%，原高雄縣部分約40%，水利局每年約以22億元推動污水下水道建設工程。1060314
(中央社)
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