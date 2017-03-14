金門縣警局：牛隻肇禍 飼主須負責
金門縣烈嶼鄉最近發生一起牛、車相撞，導致車毀牛傷的交通事故，所幸駕駛安然無恙。金門縣警察局特別提醒飼主，未善盡豢養牛、馬管理責任造成交通事故，飼主須負刑責。
縣警局表示，來到金門旅遊的觀光客，看到成群休憩的牛隻及精壯飽滿的馬兒，通常都會拿起相機猛拍留念；但如果牛、馬忘了拴上，跑到路中而與來車發生交通事故時，飼主必須負相關刑責。
金城分局說，烈嶼地區最近就發生一起牛、車相撞，導致車毀牛傷的交通事故，所幸駕駛安然無恙。警方調查，一輛自小客車往后宅方向行駛，有一隻牛突然竄出，駕駛來不及煞車閃避，當場撞在一起，造成車輛前保險桿毀損，牛隻後腿受傷、頭部也留下2道清楚傷痕。
「肇事」牛隻的飼主說，當天下午因栓牛所用的牛繩，不知為何原因斷裂脫落，才導致牛隻跑到馬路上。
縣警局指出，依據道路交通管理處罰條例第84條，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新台幣300元到600元罰鍰；另外，社會秩序維護法第91條明訂，故意踐踏他人田園或縱入牲畜者，處1500元罰鍰。
金城分局指出，飼主任牛、馬在道路奔走，不僅對用路人產生危害，若因而肇致交通事故造成傷害或車輛毀損，依刑法過失傷害罪，最重可處飼主6個月以下有期徒刑；若造成重傷者，需處1年以下有期徒刑，甚至負擔鉅額的民事賠償。飼主若未善盡豢養應有的責任，衍生的後果相當嚴重。
因此，金城分局提醒地區牛、馬的飼主應確實善盡管理人責任，妥善圈養牛、馬，避免牠們在道路上任意奔走。1060314
(中央社)
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