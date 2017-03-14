台灣人愛杜拜 飯店業者來台搶客

造訪杜拜不用花大錢，杜拜凡賽斯酒店（Palazzo Versace Dubai）去年開幕，業者今天來台爭取客源，主打親民價格，到杜拜旅行不再遙不可及。（杜拜凡賽斯酒店提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年3月14日

造訪杜拜不用花大錢，杜拜凡賽斯酒店(Palazzo Versace Dubai)去年開幕，業者今天來台爭取客源，主打親民價格，到杜拜旅行不再遙不可及。

杜拜是許多人旅遊名單中一生一定要去過一次的城市，知名帆船酒店更是奢華飯店的指標，近年也越來越多飯店品牌進駐，要搶觀光大餅。

杜拜在許多人心目中是豪奢的代名詞，不過，隨著越來越多飯店業者進駐，造訪杜拜不再遙不可及，去年正式開幕的杜拜凡賽斯酒店(Palazzo Versace Dubai)今天來台召開記者會，盼爭取台灣市場。

杜拜凡賽斯酒店表示，亞洲市場一直都是為杜拜凡賽斯最重視的關鍵地區，前年試營運時就吸引許多對建築、設計有興趣的台灣遊客下榻，加上阿聯酋航空以A380執飛台北杜拜航線，對台灣遊客更具吸引力。

可樂旅遊也分析，台灣的歐洲及中東南亞的旅遊市場已相當純熟，近年來杜拜透過電影、電視等宣傳打響名聲，飯店業者也推出親民實惠價格吸引旅客，對旅人來說，杜拜之旅不再遙不可及。

杜拜凡賽斯宮殿酒店是參考16世紀義大利宮殿而設計的建築，酒店內共有215間豪華客房，從裝潢到家具擺設都是由時裝品牌設計師唐娜特拉．凡賽斯(Donatella Versace)打造。1060314

(中央社)