川普控竊聽議員要證據 司法部要求時間
美國總統川普聲稱前總統歐巴馬在他去年競選總統期間竊聽，國會議員要求提供證據，美國司法部今天表示，已在爭取更多時間回應。
路透社報導，共和黨籍的川普本月稍早沒有提供證據地指控民主黨籍的歐巴馬竊聽他，歐巴馬發言人路易斯（Kevin Lewis）斥之為「子虛烏有」。
眾議院情報委員會領袖致函司法部，要求在今天以前提供證據證明川普說法。
司法部發言人表示，他們需要更多時間「檢視符合執法當局規定的要求，以判定是否有任何敏感的文件存在」。
眾議院情報委員會在聲明中回覆，希望能在預計的20日聽證會前獲得回應，表示如果沒有得到回音，將發出傳票。
司法部不需要回應眾議員的證據要求或遵守期限。
記者問到關於竊聽議題時，川普今天拒絕置評。
美聯社報導，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）今天試圖淡化川普的說詞，表示總統「沒有真的認為歐巴馬私下竊聽他的電話」。
史派瑟也說，川普在4日具挑釁意味的推文中使用竊聽這詞沒有真的有這個意思，而是廣泛地指稱監聽。（譯者：中央社張曉雯）1060314
(中央社)
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