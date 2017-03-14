李冰冰情侶裝勾男友 機場大方認愛

大陸女星李冰冰今年1月承認新戀情後，昨天下午現身機場，她穿黑色運動裝，背著小黃包，牽著同穿情侶裝的男友，倆人十指緊扣，並隔著口罩親吻，大方認愛。

新浪娛樂今天報導，李冰冰與男友13日同穿情侶裝現身首都機場的畫面。

李冰冰年初時曬出與男友同遊海南三亞的照片，兩人親密無間當眾親吻，其後她又PO文：「一切都是最好的安排」，網友紛紛獻上祝福。

據報導，李冰冰的男友姓許，安徽人，是投資公司高階主管，雖然比李冰冰小十幾歲，但與李家人很熟悉，常一同出遊，十分親密。

今天是白色情人節，李冰冰也在微博PO文：「每個日子縱然不會重復，卻又數不勝數地再現。愛對了人，每一天都是情人節。」1060314

(中央社)