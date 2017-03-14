高雄港務分公司澄清：港外錨區無加油船污染問題
外傳高雄港外港加油船污染未爆彈？台灣港務高雄分公司澄清，目前高雄港外並無提供加油服務，故該等船舶於錨區也未從事加油作業，自無污染問題。
高雄港務分公司指出，高雄港外錨地共規劃有4個一般錨區及1個危險品錨區，可提供約75艘船舶錨泊需求，截至14日，目前港外錨地等待進港的錨泊船有13艘，出港後下錨船舶有7艘，不進出港的小型油化船有31艘，共計51艘，非報載所述200多艘。
高雄港務分公司表示，高雄港水域條件良好，潮汐穩定，吸引大多數船舶至高雄港錨區作短暫加水、補給、小修、更換船員或避風等事宜，另對於這些不進出高雄港的船舶，如有下錨需求，則必須由代理航商以書面傳真至高雄港航管中心（VTS）提出申請。
經審核後，若有錨位空檔，始同意該船至錨區下錨，當錨泊目的結束後，則要求該船立即駛離錨區，以避免船舶長期占用錨區影響其他船舶錨泊需求，如船舶拒駛離錨區，高雄港務分公司可依商港法第33條及67條規定，移送交通部航港局處以新臺幣10萬元以上50萬元以下罰款。
為進一步加強高雄港外錨地使用管理，高雄港務分公司將於近期內邀集輪船公會、船務代理公會及相關單位開會研商，訂定「高雄港錨區使用管理作業規定」，以明確的SOP作為規範，以利錨區管理。
(中時)
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