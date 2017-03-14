一例一休衝擊 林智堅：加強法令宣導

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勞基法帶來許多衝擊，各縣市出現不同聲音，南投縣長林明溱甚至指能否不施行，而新竹市長林智堅14日表示，新竹市過去3個月宣導期，已辦理5場大型說明會，向706名業者代表，說明修法內容。

針對一例一休上路後，勞工面臨的問題，他說，未來會持續加強法令宣導，同時也將基層意見，反映給中央參考。

(中時)