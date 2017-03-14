獅隊新終結者狄馬克 經典賽3場後援都沒守住

統一獅新洋投狄馬克。（美聯社資料照）

統一獅今年簽下新洋投狄馬克（Mike DeMark），還未來台報到前，先披上義大利戰袍出征經典賽，今天（14日）義大利與委內瑞拉加賽爭取8強門票，狄馬克後援放火丟3分，最終義大利以3比4被逆轉遭淘汰，狄馬克承擔敗投，預計本周抵台備戰新球季。

狄馬克過去在美國職棒最高層級上到3A，去年在美國大西洋聯盟出賽47場，奪35次救援成功，自責分率僅0.76，本季被獅隊相中，預計擔任球隊終結者。

狄馬克將在打完經典賽首輪賽事後抵台向獅隊報到，但他在本屆經典賽表現並不理想，首戰面對墨西哥，7局上滿壘時登板，被敲安打丟2分；第2戰面對委內瑞拉，7局上平手時上場，讓首名打者因失誤上壘後，又連續被擊出2支安打失分，面對3個人次都沒解決，合計丟3分（1分自責分）。

今天義大利與委內瑞拉加賽爭複賽門票，前8局打完義大利還以2比1領先，狄馬克9局上登板，先被卡布瑞拉（Miguel Cabrera）轟出陽春全壘打，保送下一棒後，再被歐多爾（Rougned Odor）敲安打掉分，接替的投手再把壘上跑者送回來，失分仍算在狄馬克帳上，此戰1個出局數都沒抓下還丟3分，救援失敗。

(中時電子報)