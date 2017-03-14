高雄榮總電影研討 啟發員工廉政心

我要評比

高雄榮總醫院今日舉辦「Z風暴」電影賞析，員工共同探討廉政議題。（柯宗緯攝）

高雄榮民總醫院不只扮演醫學中心重要角色，更是公務員廉能教育推手。今（14）日高榮政風室邀請上百名員工、榮家等退輔會機構，暸解「聯合國反貪腐公約」內涵，跳脫以往上課模式，改為賞析香港電影「Z風暴」，並由廉政署種子講師引領眾人聚焦各項廉政議題。

高榮副院長張宏泰指出，廉能是政府的核心價值，公務員應依法行政，勇於拒絕美色、金錢誘惑；雖然電影發生在金融界，但類似場景可能出現在醫院。

他表示，電影確立「被貪汙的公款必須返還」原則外，檢舉人及證人保護亦相當著重，這正是法務部廉政署當前重要工作，同時積極推動「揭弊者保護法」立法，希望透過完善檢舉人保護、救濟、免責機制，讓民眾碰到不法事件時，有道德勇氣挺身而出。

活動透過廉政署種子講師、高市府政風處黃于庭精闢解析，聚焦賄賂、保護證人及檢舉人、窩裡反條款、財產來源不明、洗錢、反貪腐專責機構、私部門會計及審計、旋轉門條款、政府財政透明等各項議題。

這部香港電影「Z風暴」，由港星古天樂主演，劇情內容「描述香港廉政公署官員調查一件涉及退休高官、警界高層、商界富豪、資深律師、會計師及香港政府扶貧基金150億港元之案件」。

(中時)