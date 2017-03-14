高雄市教育局成績亮眼奪四冠王，陳菊表揚

高雄市得獎團隊獻獎給市長陳菊，陳菊頒發獎金嘉勉。（教育局提供）

高雄市教育局深耕教師專業發展屆滿10年，今年同時囊括「典範縣市學校」、「優良專業學習社群」、「優良教學檔案」與「優良教學觀察紀錄評選活動」績優，勇奪105年度教育績優四冠王；教育局長范巽綠於14日帶領獲獎學校與教師在市政會議上向陳菊市長獻獎，並接受表揚。

高雄市校長與教師專業發展中心今年推薦樹德家商參加典範學校評鑑，樹德以「教專十年、成就非凡」為主題，展現學校行政團隊推動教專10年，提升教學品質、學生學習成效，尤其校長、教師於教學競賽獲獎數，榮獲典範學校特優。

瑞祥高中國文教師曾莉莉、洪梅珍認為「源頭活水不斷注入教學的生命，才能永遠保持初衷而不枯竭」，共同發起「點石工作坊」教師學習社群，從共備課程著手，創意活化教學技巧。不藏私提供獨門絕活，觀課之餘更為學生開闢「一畝田」臉書寫作園地，讓年輕學子書寫記錄自己青春軌跡，兩人今年均獲頒教育部「優良專業學習社群」全國特優的殊榮。

教育部105年度針對教師專業發展評鑑徵選評比中，高雄市教師團體表現優異，有14件「優良教學檔案」獲評為優良，其中海青工商老師李美芳以「教專運作歷程中的自評及他評資料」作為個人省思的依據，中山大學附屬國光高中老師張毓棻以「地理教學培養學生國際視野與未來人才」為主軸，范慈欣以「分組合作學習，教學的希望工程」為題，這3位教師均獲得「優良教學檔案甄選」全國特優獎的最高殊榮。

另有11所學校在「優良教學觀察紀錄」獎項獲評為優良，其中獲「優良專業學習社群」全國特優殊榮的瑞祥高中老師曾莉莉、洪梅珍，以學思達教學方式突破寫作教學困境為主題；援中國小老師周幸儀、鍾逸莉在教學觀察紀錄相當豐富，具有分析性，4位教師均榮獲「優良教學觀察紀錄」全國特優獎。

陳菊頒發獎金，並期勉教育局與各高中職、國中小能持續發展教師專業成長，帶動學校良好的文化氛圍，全面提升學生的學習成效，邁向「老師優質教學、學生展現才能」的優質教育。

(中時)