賊偷廟石磨底座、香油錢 監視器全都錄

兩嫌偷廟石磨底座，監視器全都錄。（許素惠翻攝）

家住雲林大埤的劉姓與周姓嫌犯趁無人之際，竊取大埤鄉尚義村聖隍宮前石磨底座。無獨有偶，家住斗六市何姓嫌犯亦在古坑鄉棋盤村福德宮，以釣魚線黏貼雙面膠竊取香油錢，兩案3人犯行全都錄，警方通知3嫌到案說明，3嫌都俯首認罪，訊後被依竊盜罪嫌函送法辦。

(中時)