情人節看展耍浪漫 teamLab展成約會聖地
今天是白色情人節，為了讓情侶感受濃濃的浪漫氣氛，「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」，特別推出「情人節框住最愛的你」活動，邀請民眾一同手持拍照框，拍下甜蜜接吻照後上傳臉書打卡，放閃對另一半的愛還能拿好康。
主辦單位表示，現場民眾參與情況相當踴躍，更有不少情侶特地選擇在白色情人節這天看展，為彼此留下浪漫回憶。本次活動藉由拍接吻照讓彼此距離更靠近，還能得到展覽限定好禮，前20名參與者更加碼送拍立得1張，讓情侶甜蜜的身影跟愛情一起保存久久，度過一個難忘的白色情人節。
被網友譽為秒殺底片展覽的「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」，自開展以來以來不僅受到民眾的熱愛，更有不少藝人、知名部落客前往看展，社群網路上更可見一片打卡潮。本次展覽內容由日本知名數位藝術團隊teamLab帶來17件經典創作，結合藝術及童趣兩大特色，打造視覺效果強烈的數位遊樂園，更帶領觀眾親身走入藝術中，彷彿身歷其境般的感官體驗，處處充滿驚喜。
「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」在華山1914文創園區展出至4月9日，展覽進入倒數階段，主辦單位表示本次台灣僅展出台北一站，不會移展至中南部，建議民眾把握最後三週的時間，體驗如夢似幻般的光影世界。更多展覽消息請見「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」官方粉絲團。
(中時電子報)
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